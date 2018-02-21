الحريري في سلسلة لقاءات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة 2018، وحضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، جمال الجراح، ايمن شقير يوسف فنيانوس، والمدير العام لوزارة المال الان بيفاني والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وكشف السيد نعمة فرام عن المواضيع الّتي طُرحت خلال لقائه بالحريري، وقال بعد اللقاء: “عرضنا مع الرئيس الحريري جملة مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية، ولا سيما ما يخص منها مؤتمر سيدر الذي سينعقد في باريس، وتطرقنا الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة”.

والتقى أيضا سفير لبنان في ليبيريا هنري مسعود وزوده توجيهاته.

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