أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن وصول مجموعات جديدة من “القوات الشعبية السورية” إلى عفرين.

وقالت “سانا” على موقعها الإلكتروني إن هذه القوات جاءت لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، و”العدوان” التركي المتواصل على المنطقة.

ووصلت بعد ظهر أمس قوات شعبية إلى عفرين لدعم الأهالي ،حيث استهدفت القوات التركية بالمدفعية أماكن وجود هذه القوات إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية المواكبة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي دفع القوات الشعبية السورية للانسحاب من عفرين بعد قصفهم بالطائرات والمدافع.

وفيما يخص “محاولة تسلل” قوات سورية لعفرين، قال أردوغان: “حاولوا الدخول من الجنوب إلى عفرين ولكن طائراتنا ومدافعنا قامت بفعل ما يلزم واضطروا للانسحاب”.