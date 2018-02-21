عون يؤكّد أنّ لبنان بلد كوني

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في أرمينيا أنّ “اللقاء مع اللبنانيين خلال زياراتي الى الخارج صار تقليداً أحبه كثيرًا”. وأشار إلى أنّ “حجم الانتشار اللبناني في العالم يؤكد ما سبق وقلته ان لبنان بلد كوني”. وتوجّه عون إلى الجالية بالقول “لبنان يغتني بكم، واللبنانيون من اصل ارمني أثّروا ايجاباً في لبنان على مختلف الصعد، الاقتصادية والسياسية والثقافية”.





وأضاف: “أدعوكم لممارسة حقكم بالانتخاب، اما في لبنان او في ارمينيا ان كنتم قد تسجلتم ضمن المهلة المحددة”.