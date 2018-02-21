هل اعترفت شكران مرتجى بعمليات التجميل؟

نشرت النجمة شكران مرتجى صورة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، ظهرت فيها بشكل طبيعي وبدون مكياج، وأرفقتها بمقطع ردت من خلاله على الإشاعات التي تم تداولها، حول خضوعها لعدد من عمليات التجميل فكتبت:

“هي الصورة خصيصاً للي بيفكروني عاملة مليار عملية. في شي اسمه فوتوسيشن يعني تصوير احترافي فيه زوايا ومكياج ولقطات وفوتوشوب لضرورة جودة الصورة هي صورة موبايل يارب أخلص بقى من شو عاملة بحالك مع انه مو غلط ولعييييييه بعد كل صورة بدي اشرح قصة حياة الصورة شكراً للمتفهمين….آخر مره بشرح ورح صير نزل صوري مع منع التعليق الحلو والبشع لانه يمل من البعض”.

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