الخارجية تؤكّد: العلاقة مع الفاتيكان ممتازة

21 فبراير, 2018 - 7:54 مساءً المصدر: وكالات
الخارجية تؤكّد: العلاقة مع الفاتيكان ممتازة

اكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم، أن “المعلومات التي تم تداولها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن علاقة لبنان بدولة الفاتيكان مفبركة وغير صحيحة، لا بالنسبة لوضع سفيرنا هناك الذي يمارس عمله بشكل طبيعي واجتمع مؤخرا مع قداسة البابا، ولا بالنسبة لسفيرهم او لزيارة قداسة البابا الى لبنان.

يهم الوزارة أن توضح ان العلاقة مع حاضرة الفاتيكان ممتازة ولا تشوبها شائبة، ويسودها الاحترام المتبادل والتعاون على كافة المستويات. كما ان هذه العلاقة متجذرة في عقل ووجدان جميع اللبنانيين، ولا يمكن لأي كان أن يأخذها إلى الوجهة الخاطئة”.

المصدر: وكالات
21 فبراير, 2018

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