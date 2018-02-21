الرئيسية
الأخبار
الحدث اللبناني
الحدث السوري
الحدث الأمني
الحدث العربي والدولي
أخبار الرياضة
أعرف عدوّك
أهم الاحداث
تقارير خاصة
تقارير خاصة
مقالات خاصة
كلمة حرة
مقالات مختارة
منوعات
فن ومشاهير
منوعات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
التصنيفات:
فن ومشاهير
سيرين عبد النور تحتفل اليوم بعيد ميلادها!
21 فبراير, 2018
- 8:23 مساءً
المصدر:
وكالات
Follow @alhadathnews
احتفل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعيد ميلاد النجمة سيرين عبد النور الواقع في 21 شباط، فغصت صفحات سيرين بالمعايدات. والتي قامت بدورها بشكرهم والرد عليهم.
يذكر أن سيرين من مواليد عام 1977 ونجحت في عدة مجالات فنية منها الغناء والتمثيل.
قم بمشاركة المقال:
Tweet
Telegram
WhatsApp
المصدر:
وكالات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
21 فبراير, 2018
الكلمات الدلالية:
سيرين عبد النور
««
الموضوع السابق
الموضوع التالي
»»
مقالات مشابهة
امل عرفة تكتب عن الموت في سورية
هل اعترفت شكران مرتجى بعمليات التجميل؟
بالصور: إطلالات آخاذة لشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم باللون الأحمر
اعلانات
حدث الساعة
12:39
سلامة: مصرف لبنان يستعد لإطلاق العملة الرقمية
11:17
الرئيس عون يلتقي علاوي في بغداد
14:03
مقتل سوري غرقا في نهر الحاصباني
10:34
بلدية بزيزا: قررنا اقفال معمل الجفت في البلدة
13:11
وصول ساترفيلد إلى عين التينة للقاء بري
14:25
رويترز: استقالة رئيس وزراء إثيوبيا
12:45
رئيس الجمهورية يستقبل وليد جنبلاط
11:51
تيلرسون وصل إلى “عين التينة” للقاء بري
11:34
إنتهاء الاجتماع بين الرئيس عون وتيلرسون
10:38
تيلرسون في قصر بعبدا
14:31
الجيش: العثور على مواطن فقد أمس في القرنة السوداء
11:18
بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان
14:55
نقابة الصحافة: توقف الصحف عن العمل في ذكرى اغتيال الحريري
14:54
وصول أبو فاعور إلى عين التينة موفداً من جنبلاط
13:38
هولندا تسحب سفيرها من تركيا
12:49
إنهيار مبنى قيد الإنشاء في جبل البداوي
12:29
إخماد حريق شب أعشاب في غبالة في كسروان
10:52
وكالة فارس: إطلاق نار قرب مقر الرئاسة الإيرانية
14:32
وصول تمام سلام إلى عين التينة للقاء بري
13:16
الرئيس الألماني في عين التينة
فايسبوك
سجل لتصلك أهم الأخبار
Email Address
*
First Name
Last Name
* = required field
powered by
MailChimp
!
خـاص “الحدث نيوز”
بالصورة: هل استشهد العميد سهيل حسن؟!
من هو الضابط السوري الذي ظهر مع أفيخاي أدرعي في الاتجاه المعاكس؟
بالصور: ماهي الهواية المفضلة لدى الرئيس الأسد؟
بالتفاصيل: احذروا الغسالات المفخخة في اللاذقية!
بالصورة: سيدات عاريات دعماً لعفرين السورية!
مقالات خاصة
أسقطنا طائراته وفجرنا صواريخه وأدخلنا مستوطنوه إلى الملاجئ
ميشيل كلاغاصي
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
المعارضة السورية في موسكو.. لم تعد تملك من أمرها شيئاً
روبينا محمد
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
فعلها أردوغان وساعد الأسد!
روبينا محمد
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
اليوم
الأشهر
الأحدث
العلم السوري في عفرين.. صفحة جديدة في الشمال السوري
21-02-2018
ساترفيلد يعود إلى لبنان لمواصلة «الوساطة»..
21-02-2018
هذا هو الحل المرحلي في مسألة المياومين
21-02-2018
الغوطة الشرقية إلى الحضن السوري من جديد
21-02-2018
«جُلجلة» الموازنة !
21-02-2018
مساع أمريكية للوساطة بين لبنان وإسرائيل
21-02-2018
ما هي الغمازات … وما هو سر وجودها؟
21-02-2018
طريقة عرض مصدر الرسالة في جي ميل
21-02-2018
سيرين عبد النور تحتفل اليوم بعيد ميلادها!
21-02-2018
جديد قضية “أمير الكبتاغون”
21-02-2018
خبر عاجل