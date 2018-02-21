سيرين عبد النور تحتفل اليوم بعيد ميلادها!

21 فبراير, 2018 - 8:23 مساءً المصدر: وكالات
سيرين عبد النور تحتفل اليوم بعيد ميلادها!
احتفل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعيد ميلاد النجمة سيرين عبد النور الواقع في 21 شباط، فغصت صفحات سيرين بالمعايدات. والتي قامت بدورها بشكرهم والرد عليهم.
 
يذكر أن سيرين من مواليد عام 1977 ونجحت في عدة مجالات فنية منها الغناء والتمثيل.
المصدر: وكالات
21 فبراير, 2018

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