رسالة البريد الإلكتروني التي تراها في جي ميل ليست حقاً ما يبدو عليه البريد الإلكتروني الأصلي الفعلي، وليس هو ما يفسره برنامج البريد الإلكتروني عندما يتلقاها، بدلاً من ذلك، هناك شيفرة المصدر المخفية التي يمكنك من خلالها مشاهدة بعض المعلومات الإضافية غير المضمنة في الرسالة العادية.

تعرض شيفرة المصدر للبريد الإلكتروني المعلومات الأساسية للبريد الإلكتروني، وغالباً ما تكون شيفرة HTML التي تتحكم في كيفية عرض الرسالة، وهذا يعني أنك تحصل على معرفة متى تم استلام الرسالة، والخادم الذي أرسلها، وغير ذلك الكثير.

ويمكنك عرض شيفرة المصدر الكاملة للبريد الإلكتروني فقط أثناء استخدام إصدار سطح المكتب من جي ميل ولا يدعم تطبيق جيميل للجوال عرض الرسالة الأصلية.





طريقة عرض مصدر الرسالة في جي ميل

افتح الرسالة التي تريد معرفة شيفرة المصدر الخاصة بها.

في الجزء العلوي من البريد الإلكتروني، حيث يوجد الموضوع وتفاصيل المرسل والطابع الزمني، إلى جانب ذلك يوجد زر الرد ثم ستجد في أعلى يسار الرسالة سهم صغير متجه للأسفل، انقر على هذا السهم لرؤية قائمة جديدة.

حدد إظهار الأصلية من القائمة لفتح علامة تبويب جديدة تعرض شيفرة المصدر للبريد الإلكتروني.

لتنزيل الرسالة الأصلية كملف نصي، يمكنك استخدام خيار تنزيل الرسالة الأصلية، أو يمكنك اختيار نسخ إلى الحافظة لنسخ كل النص بحيث يمكنك لصقه في أي مكان تريد.

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