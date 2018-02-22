تفاصيل خاصة عن حياة العميد سهيل حسن الملقب بالنمر

يتحدث تقرير صحيفة (الإنديبندانت) البريطانية عن الحملة العسكرية التي قادها (النمر) من حماه إلى حلب، حيث يقول: إنه حاول عبر مكبرات الصوت إقناع عناصر جبهة النصرة و”داعش” أو المعارضة بالاستسلام، لأن ليس أمامهم أي خيار آخر.

أضاف العميد: أحاول اقناعهم أن ثمة خيار آخر غير الحرب والدمار، استسلم المئات منهم، إلا أنهم اعتقدوا أننا نتآمر عليهم، فحاولوا الاعتداء علينا بعد استسلامهم.

وفي المقابلة التي أجراها معه، روبرت فيسك، للصحيفة اللندنية، أوضح (النمر) أن من يخونه يكون مصيره الموت. وهو يعتبر أن ما يجري في سوريا هي معركة ضد مؤامرة دولية.

ليسوا بشرًا

يصف العميد سهيل حسن أعداءَه بأنهم “مخلوقات، وليسوا بشرًا، فهم يرتدون الأحزمة الناسفة، ويحملون الأسلحة الثقيلة المتطورة والسكاكين”. ويقول إن “قلبه مثل الحجر، وعقله صافٍ وهادئ كهدوء البحر، وما من أحد لا يعلم أنه عندما يرتفع الموج فإن البحر يبتلع كل شيء”.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن “النمر” يتمتع بشعبية منقطعة النظير بين رجاله، فهو نادرًا ما يروي نكتة، وهو متفانٍ في الإخلاص للنظام السوري”.

وفي حديثه مع فيسك، يؤكد “النمر” أنه لم يرَ ابنه منذ 4 سنوات، وأن آخر مرة رآه فيها كان في الثانية من عمره، واليوم هو في السادسة من عمره”، مضيفًا “سوريا هي منزلي، وأقسم بأنني لن أراه إلا بعد تحقيق النصر، وربما أموت قبل أن أراه”.

إلى ذلك، فإن أحد التقارير الصحافية كان أعطى العميد سهيل حسن أوصافًا كثيرة لعل من بينها: الريح الأصفر، النمر، نجم سهيل، وهي من جملة ألقاب كثيرة حملها قائد عسكري واحد، لكنها كلها ليست كاللقب الذي يحمله كواحد من أهم القادة العسكريين في الجيش السوري، وهو العميد الذي رفض أن يتسلم رتبته العسكرية بترفيعه إلى عميد إلا بعد إنجاز مهامه الميدانية.

وتشير التقارير إلى أن العميد الحسن تلقى ترقيات عدة من مرؤوسيه، ومن المعروف عنه أنه يكرّس جميع قوات المدفعية المتواجدة في المنطقة التي يخوض فيها معركته لخدمته، إضافة إلى قيامه بوضع عدد من المطارات العسكرية من اللاذقية وحمص وحماة في خدمة المعارك التي يخوضها، بحيث تحلق ثلاث مروحيات مع مقاتلة ميغ حربية دفعة واحدة من دون انقطاع عن منطقة معركته منذ ساعات الصباح حتى المساء.

وأضافت أن العميد الحسن يتبع سياسة الأرض المحروقة التي يتواجد فيها خصومه، قبل أن يتقدم، بحيث ينهك المنطقة بالقصف بكل أنواع الأسلحة، ثم يتبعها الطيران الحربي والمروحي، ويتقدم بقوات تابعة له مدربة تدريبًا كاملًا، ويعرف عنه أنه يدرب قواته، التي يبلغ تعدادها حوالى 1000 عنصر، تدريبات قاسية جدًا”.