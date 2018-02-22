كيف كان اجتماع “الحريري الرياشي”.. ؟

أبلغت أوساط رفيعة في حزب القوات اللبنانية، “صحيفة السياسة الكويتية”، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الإعلام ملحم الرياشي كان مثمراً انتخابياً، بحيث تم استعراض كل احتمالات التحالف، وموقعه، مشددة على أن الحوار الانتخابي بين “القوات” وتيار المستقبل مريح، “لأن الخيارات بين الفريقين مفتوحة ضمن حدود قناعاتنا السياسية”.

وكشفت أنه جرى خلال الاجتماع بين الحريري والرياشي، استعراض كل الدوائر التي يمكن أن يكون هناك تحالف انتخابي فيها بين القوات والمستقبل، باعتبار أن هناك دوائر لـ”القوات” كما لتيار المستقبل، يمكن أن يكونا غير متحالفين فيها، وبالتالي فإن العمل جارٍ لتحديد الدوائر التي يمكن أن يكون من خلالها مصلحة مشتركة للفريقين أن يكونا معاً، بانتظار التوصل إلى تصور حيال العملية الانتخابية برمتها.

ولفتت إلى أن الاجتماع حقق تقدماً جيداً، على أن تتبلور الصورة النهائية، في ضوء نتيجة الاجتماعات التي ستعقد لاحقاً، مشيرةً إلى أن الاتصالات مستمرة كذلك مع التيار الوطني الحر، في إطار البحث عن إمكانية التحالف، دون التوصل إلى نتيجة حاسمة بعد.

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