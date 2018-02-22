عشرات ألاف الدولارات.. مسروقات داخل ثلاث شاحنات

صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي :

بتاريخ 20/2/2018 وفي محلة الفيكاني/رياق، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة قوة من: المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة (SWAT) ومفرزة زحلة القضائية، من توقيف المدعو:

– ع. ع. ط. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)

وبمداهمة منزل عمه الكائن في محلة مشاريع القاع، اوقفت اولاد عمه وهم كل من :

– ع. س. ط. (مواليد عام 1996)

– ع. س. ط. (مواليد عام 2000)

وبتفتيشه، تم ضبط “بيك اب” نوع هيونداي لون ابيض كانوا يستخدموه بعمليات السرقة، إضافة الى كمية كبيرة من المسروقات تقدر بقيمة عشرات آلاف الدولارات وبحمولة 3 شاحنات، وهي عبارة عن مولدات كهربائية، تحف، تلفزيونات، عدة مطعم، ATV عدد/2/، حبوب كبتاغون …

وقد قامت هذه العصابة في العامين 2017 و2018 بالعديد من عمليات السرقة في قضائي حاصبيا ومرجعيون طالت مناطق: برغز، معصرة في بلدة برج الملوك، مزرعة في بلدة الماري، محطة غاز ومنازل في حاصبيا، سوبرماركت ومعصرة في راشيا الفخار، فضلاً على اقدامهم على سرقات في اقضية ومناطق اخرى.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين تعرضوا للسرقة في العامين الاخيرين، مراجعة مفرزة النبطية القضائية على الرقم: 531226/07، للتعرف على المسروقات، وتمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





