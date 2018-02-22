وهّاب وحيداً !

علمت «الأخبار» أنه بعد اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل والنائب طلال أرسلان، بات التيار الوطني الحر أقرب إلى الاقتناع بالتحالف الكامل مع أرسلان وتشكيل لائحة واحدة في الشوف وعاليه إلى جانب الحزب السوري القومي الاجتماعي. ولم يوافق أرسلان على اقتراح عوني بانضمام القوات اللبنانية إلى اللائحة، علماً بأن المفاوضات بين القوات والنائب وليد جنبلاط عادت لتتحرّك إيجاباً بعد رفض باسيل عرض جنبلاط بالتحالف وحصول التيار على عدد من المقاعد في الشوف وعاليه يمكنه الفوز بها من دون تحالف مع أحد. وتؤشر هذه الأجواء إلى أنه لن يكون هنالك مكان للوزير السابق وئام وهاب على لائحة التيار ــ أرسلان ــ القومي.

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