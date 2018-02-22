في نهاية الأسبوع “طقس متقلب”.. فكيف سيكون ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا صباحا يتحول الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، يتحول ليلا الى غائم مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة (1700 متر وما فوق) وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين يؤدي الى أمطار متفرقة من حين لآخر.

الطقس المتوقع يوم غد الجمعة غائم جزئيا صباحا يتحول الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، يتحول ليلا الى غائم مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة (1700 متر وما فوق) وضباب على المرتفعات. أما السبت فيكون غائما مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج (1600 متر وما فوق) متفرقة وخفيفة احيانا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الأرز من 3 الى 5 درجات وفي الداخل من 8 الى 18 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,16 ساعة غروب الشمس: 17,28.

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