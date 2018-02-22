لا إضراب في المدارس الرسمية يوم غد

أكد المتعاقدون في ​التعليم الرسمي​ الاساسي “انه لا ​اضراب​ ولا اعتصام ب​المدارس الرسمية​ يوم غد ولا في اي يوم آخر، واعتبروا انه من واجب مدير المدرسة فتح ابواب مدرسية وعدم اجباره التلامذة على الاضراب او الايحاء لهم بذلك. وطالبوا كل متعاقد باخبارهم عن اي مدير مدرسة يحرض ​الطلاب​ على الاضراب ويهول على المتعاقدين بعدم احتساب ساعات التدريس لهم”.

وحذر البيان “مديري المدارس من اللعب بلقمة عيش المتعاقد”، مؤكدا ان “ساعاته محفوظة لانه لا وجود للاضراب ولا وجود لجهة رسمية تعلن الاضراب بدون موافقة لجان التعاقد وتصويت المتعاقدين في جمعياتهم العمومية. وان اعلان الاضراب بالطرق الاحتيالية سيعرض من يحرض عليه الى المساءلة القانونية”.