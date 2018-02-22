قراران إتهاميان في حق 3 موقوفين

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، قرارين اتهاميين، اتهم في الاول اللبنانيين الموقوفين محمد.ت.ح ومصطفى خ.ح بجرم الانتماء الى داعش والمشاركة في أحداث عرسال في العام 2014، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.
واتهم صوان في القرار الثاني اللبناني الموقوف محمود أ.ح بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وبجرم الاتجار بالأسلحة ومراقبة تحركات دوريات الجيش وتخريب آليات عسكرية ومحاولة قتل، سندا الى المواد 335 و733 و549/201 عقوبات والى المادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 157 قضاء عسكري و72 أسلحة، وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.