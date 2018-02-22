قراران إتهاميان في حق 3 موقوفين

22 فبراير, 2018 - 1:04 مساءً المصدر: مواقع
قراران إتهاميان في حق 3 موقوفين

أصدر قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​، قرارين اتهاميين، اتهم في الاول اللبنانيين الموقوفين محمد.ت.ح ومصطفى خ.ح بجرم الانتماء الى داعش والمشاركة في أحداث عرسال في العام 2014، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.

واتهم صوان في القرار الثاني اللبناني الموقوف محمود أ.ح بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وبجرم الاتجار بالأسلحة ومراقبة تحركات دوريات ​الجيش​ وتخريب آليات عسكرية و​محاولة قتل​، سندا الى المواد 335 و733 و549/201 عقوبات والى المادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 157 قضاء عسكري و72 أسلحة، وأحال المتهمين الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

المصدر: مواقع
22 فبراير, 2018

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