ما حقيقة قبض “وهاب” أموال من بنك المدينة ؟

أشارت أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي في بيان إلى أن “مثل كل مرة وكعادة المنافقين تطالعنا المدعوة رنا قليلات ببث الشائعات المفبركة واختلاق الأكاذيب والتزوير ولكن فات هذه المنافقة وممن يقفون خلفها أن مثل تلك الصغائر والأكاذيب لن تنطلي على الرأي العام ولن تنال من رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب”، متحدية “المدعوة قليلات أن تبرز وثيقة واحدة تبيّن بأننا قبضنا قرشاً واحداً من بنك المدينة”.

وأوضحت أن “الوزير وهاب كان قد كلّف محاميه بتقديم شكوى ضد هذه الشتّامة بسسب المعلومات الكاذبة التي أوردتها في مجلة الشراع، مع العلم أن الوزير وهاب لا يعرف المدعوة قليلات ولم يلتق معها أو مع أحد من أفراد عائلتها في يوم من الأيام ، كما لم يعرف أحدا من مشغليها”، معتبراً أنه “كان حري بالملايين التي تتحدث عنها قليلات لو صرفتها على الفقراء والمحتاجين لأن كل أموالها سرقة بسرقة ولن تزيدها الاّ وقاحة وكذب وإدعاء”.