القوات تحبط إطلالة “علي بركات ” التلفزيونية

أطلق المنشد “علي بركات” نشيداً منذ أربع سنوات قد أشعل حينها حرباً الكترونية ، عنوانه “جعجع و الرئاسة” من كلمات فارس صالح.

وقد اعتبره رئيس حزب القوات اللبنانية مسيئاً مما اضطره لرفع دعوة قضائية ضد المنشد بركات .

ومن حيث لم يتوقع احد، اعيد مؤخراً فتح الحدال حول النشيد مما ادى الى تطور الامور نحو شن حملات من قبل محازبي حزب القوات الناشطين على مواقع التواصل على “علي بركات” دامت لايام.

ونظراً لسخونة الملف، كان من المفترض أن يكون المنشد بركات ضيفاً اليوم في برنامج ” العين بالعين” مع الإعلامي طوني خليفة عبر قناة الجديد للحديث حول الحملة وابعادها .

لكن وبعد اتصالات من قياديين قواتيين بادارة البرنامج، نفضت يدها من الحملة و إعتبرت أن طرفاً ثالثاً وراءها لاحداث البلبلة وتمنت على ادارة البرنامج عدم التطرق للموضوع في لانه قد أنهت البحث فيه بعد ان سحبت الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الدكتور جعجع ضد المنشد بركات.

علاوة على ذلك ، تقرر إلغاء الحلقة اليوم على أن يطل المنشد ” علي بركات ” اعلامياً في مرات قادمة للحديث عن مواضيع أخرى .

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