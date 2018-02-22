قائد القوات الشعبية: سنصد العدوان التركي

قال قائد القوات الشعبية السورية، محمد الفرج، إن قواته جاءت إلى عفرين بتوجيه من الحكومة السورية لصد الهجوم التركي والوقوف إلى جانب سكان المدينة.

وأضاف أن عددا كبيرا من القوات الشعبية دخل إلى عفرين واستقبلها سكان المدينة، مشيرا إلى أنه رغم القصف التركي فإن القوات لم تتراجع وأخذت أماكنها في المدينة، ورفعت العلم السوري على الحدود التركية السورية.

وكانت أنقرة قد حذرت من أن “أي خطوة من أي طرف لمحاولة دعم المنظمة الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردي) ستحول هذا الطرف إلى هدف لنا”.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في وقت سابق إنه لا يمكن أن يكون هناك تواصل مباشر مع “النظام السوري”، لكن من الممكن أن تقوم أجهزة الاستخبارات في بعض الحالات الطارئة بالتواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذا “النظام”.

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