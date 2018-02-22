كم يكسب المتسولون في دبي؟

تشتهر مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة بثرائها وارتفاع المستوى المعيشي لسكانها، لكن يبدو أن هذا الثراء تجاوز جميع الحدود حتى انعكس على الشحاذين في شوارع المدينة أيضًا.

أصبح نشاط التسول في مدينة دبي مغريا للغاية حتى أن هناك من السياح من يقصد المدينة خصيصا لتحقيق ثروة من خلال ممارسة التسول بها، وذلك لأن بعض المتوسلين المحترفين يجمعون ما يقارب 270 ألف درهم إماراتي (أي ما يعادل 60 ألف يورو) شهريا من التسول، بحسب موقع notizie.delmondo الإيطالي.

وعلى الرغم من انتشار قصص أولئك المستغلين لعطف الأثرياء، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة لملاحقتهم إلا أن ظاهرة التسول ما تزال منتشرة بشكل ملحوظ في شوارع المدينة، بل أن انتشار قصص المتسولين الذين حققوا أموالا طائلة من ممارسة هذا النشاط شجعت غيرهم على تقليدهم.

ويحظر القانون ممارسة التسول في دبي أو غيرها من مدن الإمارات العربية المتحدة، ومن يضبط متلبسا بهذا النشاط يواجه خطر عقوبة السجن، إلا أن إغراء ربح مبلغا ماليا كبيرا في غضون بضعة أيام يراه البعض مستحقا للمغامرة.

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