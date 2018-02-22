بالأسماء: 34 مرشحاً لـ«التيار» قيد التفاوض

بدأت تتبلور تباعاً الأسماء المطروحة في قائمة المفاوضات من قبل التيار الوطني الحر، لاعتمادها في خوض الانتخابات النيابية المقبلة على لوائحه في مختلف الدوائر. وحدد رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يمسك بالملف الانتخابي بمعاونة المكتب السياسي للتيار تاريخ 24 آذار المقبل كسقف نهائي لإعلان لوائحه وتحالفاته.

وعلم “ليبانون ديبايت” ان المرشحين بحسب الدوائر هم:

دائرة عكار:

جيمي جبور – عن المقعد الماروني

أسعد درغام – عن المقعد الأرثوذكسي

دائرة طرابلس – المنية – الضنية:

طوني ماروني – عن المقعد الماروني

أنطوان حبيب – عن المقعد الأرثوذكسي

دائرة البترون- بشري- الكورة- زغرتا:

جبران باسيل – عن المقعد الماروني (قضاء البترون)

جورج عطالله – عن المقعد الأرثوذكسي (قضاء الكورة)

بيار رفول – عن المقعد الماروني (قضاء زغرتا)

دائرة جبيل – كسروان:

سيمون أبي رميا – عن المقعد الماروني ( قضاء جبيل)

وليد خوري – عن المقعد الماروني (قضاء جبيل)

شامل روكز – عن المقعد الماروني (قضاء كسروان)

نعمة افرام – عن المقعد الماروني(قضاء كسروان)

منصور البون – عن المقعد الماروني (قضاء كسروان)

يتم العمل في كسروان على ضم ناشطين من التيار الوطني الى اللائحة, ومن أبرز الأسماء المطروحة أنطوان عطالله ونعمان مراد.

دائرة المتن:

ابراهيم كنعان – عن المقعد الماروني

ادي معلوف – عن المقعد الكاثوليكي

دائرة بعبدا:

آلان عون – عن المقعد الماروني

ناجي غاريوس – عن المقعد الماروني

حكمة ديب – عن المقعد الماروني

ويذكر ان الأسماء الثلاث هم نفسهم نواب التيار الحاليين.

دائرة الشوف – عاليه:

ماريو عون – عن المقعد الماروني (في قضاء الشوف)

غسان عطالله – المقعد الكاثوليكي (في قضاء الشوف)

سيزار أبي خليل – عن المقعد الماروني (في قضاء عاليه)

ايلي حنا – عن المقعد الأرثوذكسي (في قضاء عاليه)

دائرة صيدا – جزين:

زياد أسود – عن المقعد الماروني (في قضاء جزين)

أمل أبو زيد – عن المقعد الماروني (في قضاء جزين)

دائرة البقاع الغربي – راشيا:

ايلي الفرزلي – عن المقعد الأرثوذكسي

دائرة البقاع الثانية – زحلة:

سليم عون – عن المقعد الماروني

ميشال ضاهر – عن المقعد الكاثوليكي

أسعد نكد – عن المقعد الارثوذكسي

دائرة بيروت الأولى:

نقولا صحناوي – عن المقعد الكاثوليكي

مسعود الأشقر – عن المقعد الماروني

نقولا شماس – عن المقعد الأرثوذكسي

أنطوان بانو – عن مقعد الأقليات

دائرة بيروت الثانية:

إدغار طرابلسي – عن المقعد الإنجيلي

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