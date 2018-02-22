الحريري ترأس إجتماعين.. لتحديث القوانين وكيفية دفع السلسلة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماع لجنة تحديث القوانين، حضرها وزير الاقتصاد رائد خوري والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وخصّص الاجتماع لتحديث عدد من القوانين تحضيراً للمؤتمرات الدولية وتحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي.

وفي هذا الإطار، لفت خوري الى أننا “وافقنا على عدد من مشاريع القوانين المهمة لتحديث النظام لجذب رؤوس الأموال الى لبنان”.

الى ذلك، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسات العامة، حضرها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، ووزراء: المال علي حسن خليل، الاتصالات جمال الجراح، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والثقافة غطاس خوري.

وأوضح وزير المال أن “البحث تناول كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل”.

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