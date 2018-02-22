المزيد من الضحايا جراء القذائف في دمشق

22 فبراير, 2018 - 2:44 مساءً المصدر: مواقع
المزيد من الضحايا جراء القذائف في دمشق

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة “تخفيف التوتر” في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف منازل المواطنين في أحياء مدينة دمشق وريفها، ما تسبب بسقوط شهداء وبإصابة مدنيين بجروح.

وجراء القذائف الصاروخية التي يلقيها الارهابيون من مناطق الغوطة الشرقية المتمثلة بـ ((حرستا ودوما وعين ترما وغيرها….)) فقد استشهدد طفل واصيب ٦ أطفال بسقوط قذيفة اطلقها الارهابيون على برزة البلد في دمشق.

واستهدفت المجموعات الارهابية  ضاحية الأسد وضاحية المجد بحرستا في ريف دمشق بالقذائف الصاروخية.

كما سقطت قذائف هاون ارهابيي الغوطة الشرقية على منطقة جرمانا بريف دمشق متسببة بسقوط ضحايا وجرحى واضرارا مادية جسيمة .

المصدر: مواقع
22 فبراير, 2018

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