المزيد من الضحايا جراء القذائف في دمشق

وجراء القذائف الصاروخية التي يلقيها الارهابيون من مناطق الغوطة الشرقية المتمثلة بـ ((حرستا ودوما وعين ترما وغيرها….)) فقد استشهدد طفل واصيب ٦ أطفال بسقوط قذيفة اطلقها الارهابيون على برزة البلد في دمشق.

واستهدفت المجموعات الارهابية ضاحية الأسد وضاحية المجد بحرستا في ريف دمشق بالقذائف الصاروخية.

كما سقطت قذائف هاون ارهابيي الغوطة الشرقية على منطقة جرمانا بريف دمشق متسببة بسقوط ضحايا وجرحى واضرارا مادية جسيمة .