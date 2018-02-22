مروّج مخدرات في جبيل بقبضة القوى الأمنية.. هذا ما بحوزته

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه بتاريخ 21/2/2018، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة (BRI)، من توقيف ​مروج مخدرات​ في محلة قرطبون / جبيل، ويدعى: ق. ب. (مواليد عام 1984، لبناني). وضبطت بحوزته /28/ غ قائم من مادة ​الكوكايين​ و/122/ غ قائم من مادة ​حشيشة الكيف​، ميزان حساس، بندقية حربية مجهزة بمنظار إضافة الى 3 مماشط و34 طلقة صالحة للاستعمال.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 6 مذكرات توقيف بجرائم: مخدرات، استعمال هاتف خلوي داخل السجن، تخريب ومعاملة عناصر عسكرية بالشدة. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.

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