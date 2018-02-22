مروّج مخدرات في جبيل بقبضة القوى الأمنية.. هذا ما بحوزته

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه بتاريخ 21/2/2018، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة (BRI)، من توقيف مروج مخدرات في محلة قرطبون / جبيل، ويدعى: ق. ب. (مواليد عام 1984، لبناني). وضبطت بحوزته /28/ غ قائم من مادة الكوكايين و/122/ غ قائم من مادة حشيشة الكيف، ميزان حساس، بندقية حربية مجهزة بمنظار إضافة الى 3 مماشط و34 طلقة صالحة للاستعمال.
كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 6 مذكرات توقيف بجرائم: مخدرات، استعمال هاتف خلوي داخل السجن، تخريب ومعاملة عناصر عسكرية بالشدة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.