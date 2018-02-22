وظيفة لأصحاب اللحى بــ 40 دولاراً في الساعة

نشرت صفحة UNILAD، الموثقة على فيسبوك، مقطع فيديو يفيد بأن إحدى شركات مستحضرات التجميل تعين رجالا من أصحاب اللحى بوظيفة جديدة مقابل نحو 30 جنيها استرليني في الساعة الواحدة أي ما يعادل أكثر من 40 دولارا أمريكيا.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن الشركة لا تطلب من “الموظف” سوى السماح لعميلات الشركة بمداعبة لحيته، وذلك بهدف تخفيف حدة ما قد تشعر به النساء من ضغوط نفسية وتوتر، في مناسبة أعياد الكريسماس، وأطلقت الشركة فكرتها بعد أن أفاد علماء بأن مداعبة لحية الرجل تطلق هرمون الاسترخاء لدى المرأة.

وحددت الشركة مواصفات لقبول المتقدم لهذه الوظيفة وهي أن لا يقل طول شعر لحيته عن 2 بوصة أي نحو 5 سنتيمترات، على أن يتقاضى المتقدم في حال قبوله 5 استرليني، أي أكثر من 6 دولارات، في جلسة الماعبة الواحدة والتي تستمر لخمس دقائق فقط.

إلا أن الشرط الأخير قد لا يروق كثيرًا لأصحاب اللحى، إذ أن كل الأرباح التي سيتم جنيها من هذه الوظيفة سيتم التبرع بها لصالح مؤسسة خيرية تدعى Shelter، لكن يبدو أن هناك من رضي بمداعبة لحيته فقط لخدمة الأعمال الخيرية.

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