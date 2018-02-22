توضيح حول “التماس أحد عسكرييه رشوة”

أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانًا “عطفًا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول قيام إحدى المواطنات بدفع مبلغ مالي لأحد العسكريين لتطويع إبنها برتبة ضابط إختصاص في الأمن العام”.

وعليه، أوضحت المديرية العامة للأمن العام أنه “خلال العام 2013 توفرت للمديرية العامة للأمن العام معلومات عن إقدام أحد العسكريين على التماس رشوة من إحدى المواطنات مقابل المساعدة في تطويع إبنها برتبة ضابط، على الفور تم فتح تحقيق عدلي بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة العسكرية التي أشارت بتوقيف العسكري وإحالته الى جانبها تمهيدًا لمحاكمته بجرم التماس رشوة”، مشيرة الى أن “القضية ما زالت قيد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بانتظار صدور حكم فيها ليصار على ضوئها الى اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة”.

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