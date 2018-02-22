رئيس عربي اختار حياة العزوبية !!

يحرص كل زعيم على اختيار الحياة الأسرية، كونها نوعًا من الاستقرار العائلي، بالإضافة إلى اعتبارها “بريستيج” اجتماعية، وقوة الأولاد تعتبر “هيبة” كبيرة لرئيس الدولة أمام شعبه، ولكن بالرغم من ذلك هناك بعض الرؤساء الذين اختاروا حياة العزوبية،ومن بينهم السلطان قابوس وهو حاكم سلطنة عُمان. وهو أقدم حاكم عربي مستمر في السلطة، ولم يسمِّ حتى اليوم وليا للعهد ولا رئيسا للوزراء. هو السلطان الثامن في التسلسل المباشر لأسرة آل بن سعيد الحاكمة منذ عام 1741.



بالرغم من زواجه الذي لم يستمر كثيرًا، من نوال بنت طارق آل سعيد الذي انتهى في عام 1979، اختار بعدها حياة العزوبية إلى الآن، كما يتم تصنيفه كأطول فترة حكم في العالم العربي، حيث تم تعيينه عام 1970، وتستمر فترة حكمه إلى هذا اليوم.

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