تدابير سير في بعبدا

ستضع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي علامات سير توجيهية في بعبدا نظرًا لأعمال الحفريات الّتي ستقوم بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

وقالت العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان: “ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بأعمال حفريات لإصلاح قساطل مياه الشفة على الطريق الممتد من سوبرماركت “لو شاركوتييه عون” – مفرق بعبدا وصولا إلى مفرق “محطة باسيل”، وذلك اعتباراً من الساعة 17.00 من تاريخ اليوم الخميس 22/2/2018 لغاية صباح يوم الجمعة 23/2/2018. علما أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور أو إلى تحويل السير”.

وتمنّت على المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام.

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