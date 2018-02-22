روسيا تختبر أكثر من 200 سلاح جديد في سورية

صرح رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف، اليوم الخميس 22 شباط، أن روسيا أظهرت للعالم بأسره فعالية المجمع الصناعي العسكري، من خلال اختبار أكثر من 200 سلاح جديد في سورية، ما ساهم في زيادة مبيعات روسيا من السلاح، حتى من قبل بلدان ليست حليفة.

وأضاف شامانوف: “من خلال مساعدتنا للشعب السوري الشقيق، اختبرنا أكثر من 200 سلاح جديد. فهل ظهرت لدينا من لا شيء؟ لقد ظهرت من خلال عمل صناعة الدفاع، التي بينت للعالم فعالية الأسلحة الروسية. وليس صدفة أن الكثيرين يقصدوننا اليوم لشراء الأسلحة، حتى الدول التي لا تعتبر حليفة لنا”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت، في وقت سابق، إن الخارجية الأمريكية تقدر خسارة صناعة الدفاع الروسية نتيجة العقوبات ضد روسيا بنحو 3 مليارات دولار”.





وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع، يوم 2 آب من عام 2017، على قانون “مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات” ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات الأميركية ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي بالمنافسة غير المشروعة والمحاولة بإخراج روسيا من السوق عن طريق الابتزاز، موضحا أن واشنطن تحاول إقناع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا للامتناع عن شراء المعدات العسكرية الروسية والأسلحة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

