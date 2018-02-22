تدريبات للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

نفذ الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الجاري سلسلة تدريبات لمواجهة سيناريوهات حرب عند الجبهة اللبنانية.

وذكرت القيادة الشمالية العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أن هذه التدريبات تشمل سلسلة تمارين نفذت في إطار الجهود المبذولة لرفع جاهزية قواتها، على مستوى الألوية النظامية والمنتمية إلى الاحتياط من رأس الناقورة غربا وصولا إلى جبل دب (مزارع شعبا) شرقا.

وأشار البيان إلى أن تلك التمارين زادت من قدرات القوات المشاركة فيها، بما فيها لواء 188 مدرعة، على التجند بشكل سريع وتكثيف النيران والاستعداد للحرب عند حدود لبنان، فضلا عن القدرات والعمق اللوجستي.





وتفقد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت ساحة التمارين برفقة قائد المنطقة الشمالية حيث تم استعراض القدرات الميدانية للألوية القتالية.

تأتي هذه التمارين ضمن إطار خطة التدريبات المكثفة التي يطبقها الجيش الإسرائيلي في العام الجاري بهدف تأهيل عناصره وقادته لمختلف السيناريوهات ورفع جاهزية القوات لحالة الحرب.

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