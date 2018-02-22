تحرير ابنة الـ 7سنوات

أعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر” عن ان شعبة المعلومات حرّرت الطفلة ص.ك التي خطفت صباح اليوم في بر الياس البقاعية وأوقفت الخاطفَين بعملية نوعية وخاطفة من دون دفع فدية.

وكان والد الطفلة قد تلقّى اتصالا من الخاطفين من رقم لبناني طالبوه فيه بفدية قدرها 250 الف دولار مقابل الافراج عن ابنته، التي خُطفت صباحا أمام منزلها في برالياس.

شعبة المعلومات تحرر الطفلة ص.ك التي خطفت صباح اليوم في بر الياس البقاعية وتوقف الخاطفَين بعملية نوعية وخاطفة من دون دفع فدية #قوى_الأمن pic.twitter.com/hC4dJa5JWQ — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 22, 2018

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