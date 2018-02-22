بعد مرور 7 أعوام على “وفاته” اكتشفا أن طفلهما حيّ!

اكتشف والدان أن طفلهما لا يزال حياً بعدما اعتقدا أنه توفي منذ 7 أعوام، وفق ما نقل موقع “مترو” البريطاني.

وكان الوالدان الروسيان قد بُلّغا أن طفلهما لن يعيش أكثر من أسبوع بعد ولادته عام 2011.

ووقع الوالدان على ورقة لترك الطفل في عناية المستشفى الذي وُلد فيه لحين وفاته. إلا أنهما غيّرا رأيهما بعد حين، وعندما عادا إلى المستشفى أخبروهما أن ابنهما توفي.

أما الآن، وبعد مرور 7 أعوام، وصلتهما فاتورة من أحد المياتم بقيمة 4200 دولار تقريباً وذلك أجرة العناية بطفلهما.

واكتُشفت الحالة نتيجة خطأ إداري في الميتم، فبعد إرسال الفاتورة للأهل ولأنهما لم يكونا في المنزل حُولت الفاتورة إلى حساب الوالدة المصرفي.

وفي اليوم التالي توجهت الوالدة إلى قسم الاستقبالات في المحكمة الفدرالية في المنطقة لتستفسر عن السبب الذي يمنعها من التصرف بحسابها، فما كان من المسؤولين إلا أن أطلعوها على الملفات من الميتم مما أصابها بالإغماء.

وقال أحد المسؤولين في المحكمة “من الواضح أن الوالدين كانا يعتقدان أن ابنهما متوفٍ طوال هذا الوقت”.

وبعد الحادثة مباشرة، رفع الأهل دعوى قضائية للمطالبة بحق الحضانة.

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