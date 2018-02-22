دعوى قضائية على إعلامية في قناة MTV

22 فبراير, 2018 - 8:46 مساءً المصدر: وكالات
دعوى قضائية على إعلامية في قناة MTV

رفع اللواء جميل السيد دعوى قضائية على الاعلامية في قناة MTV جيسيكا عازار، وذلك بتهمة القدح والذم حيث قامت بـ”ريتويت” للإعلامية ديانا مقلد التي غرّدت عبر “تويتر” قائلة: “جميل السيد، صاحب الأيادي السوداء في الأمن والسياسة والصحافة والمؤامرات في حقبة التسعينات سيرشحه حزب الله على لوائحه في الانتخابات. والآتي أعظم..”.

وعلقت عازار على كلام مقلّد قائلة “بئس يوم قد يصبح فيه أمني سابق برتبة مخبر أول نائبا”.

المصدر: وكالات
22 فبراير, 2018

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