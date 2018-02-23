وضع مخدَرات في جيب رفيقه.. وهذا ما حصل

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

“بتاريخ 29-1-2018، أوقفت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، السوري – ع. ح.(مواليد عام 1986)، لحيازته كمية من مادة السيلفيا المخدّرة، وذلك في إحدى المدارس في بلدة سعدنايل البقاعية، حيث يعمل.

من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تبيّن بأن مواطنه وزميله في العمل المدعو: – ع. م. (مواليد عام 1995)، هو من أقدم على وضع كميّة من المخدرات في جيب سترته، ومن ثم الإبلاغ عنه، وذلك نتيجة خلافات شخصية نشأت بينهما.

بتاريخ 21/2/2018 ، تمّ توقيف – ع. م. الذي اعترف بما نُسب إليه، كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم مخدرات.

بعد عدّة أيام من توقيفه، أخلي سبيل – ع. ح. لقاء سند إقامة، فيما أحيل – ع. م. إلى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص”.