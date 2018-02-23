«القوات»: سنخوض المعركة الانتخابية وحيدين

تؤكد “القوات اللبنانية” أن المفاوضات لا تزال مكثفة، وأنها لم تحسم قرارها بعد، وهو ما تحدث عنه رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” شارل جبور، لافتا إلى أن الأمور باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاتفاق النهائي.

وأشار جبور، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى “حوارات معمقة ومكثفة مع المستقبل والتيار الوطني الحر، وإن كان الاحتمالات لا تزال مفتوحة والخيارات البديلة متاحة”.

وأضاف: “سنخوض المعركة الانتخابية وحيدين في عدد من الدوائر وسنكون على لوائح واحدة مع عدد من الفرقاء في دوائر أخرى، وفي عكار يمكن الحديث عن توجه جدي للتحالف مع عدد من القوى”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

