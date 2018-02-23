هذه سرّ الورقة التي حملها ترامب.. ؟!

خلال اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلّاب نجوا من إطلاق النار في مدرسة في فلوريدا، لفتت الأنظار ورقة صغيرة بدا الرئيس الأميركي حريصاً على حملها معظم أوقات اللقاء الذي استضافه البيت الأبيض.

الورقة التي لفتت الانتباه، و”اصطادتها” الكاميرات، أثارت أسئلة عدة حول ماذا تضمّ قبل أن تكشف وسائل إعلام محلّية محتواها المثير.

وقد احتوت الورقة، التي عُنونت بعبارة “البيت الأبيض”، على رؤوس موضوعات للمناقشة، وأسئلة تذكيريّة يُفترض أن لا ينسى ترامب توجيهَها للحاضرين.

والتقطت الكاميرات المقرَّبة عدداً من الأسئلة تضمّنتها الورقة كان بينها: “ما أكثر شيء تريد أن تخبرني به من تجربتك”، و”ماذا يمكن أن نفعل لنشعرك بالأمان”؟

أمّا النقطة الأخيرة في الورقة فلم تكن سؤالاً، وكانت تضمّ عبارة “إنني أسمعك”، وتبدو كرسالة للرئيس للتوجّه بها إلى محاوريه.

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