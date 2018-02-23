أبرز التطورات على الساحة السورية

استُشهد شاب وأُصيب 12 آخرون، إثر استهداف الجيش التركي قافلة من أهالي الحسكة وعين العرب على مدخل مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بعدّة قذائف مدفعية ليلة أمس.

وأحصت “ٌقسد” مقتل 1219 عنصرا ومسلحاً من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، وتدمير 66 آلية لهم، إثر المواجهات في ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، خلال الـ 32 يوماً الماضية.

وقالت “قسد” إن 177 مسلّحاً من مسلحيها قتلوا، إثر المواجهات ذاتها.

كما أحرقت “هيئة تحرير الشام” عدة منازل ومحال تجارية، في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي.

إلى ذلك، سقطت قذيفتان صاروخيتان الأولى في محيط حي المزة86 والأُخرى في محيط كنيسة السيدة في حي العباسيين بمدينة دمشق .

في السياق، دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش على أطراف بلدتي حيط والبكار في ريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل بين الطرفين، في حين دارت اشتباكات بين “الوحدات الكردية” والجيش التركي في أطراف قرية حمدوني على الحدود السورية التركية في ريف الحسكة الشمالي.

في إدلب، ـ أسرت “جبهة تحرير سوريا” أحد المسؤولين العسكريين في “هيئة تحرير الشام”، المدعو “مروان أبو ربيع”، بعد اشتباكات دارت بين “الهيئة والجبهة” في قرية البارة بريف إدلب الجنوبي، كما دارت اشتباكات بين “جبهة تحرير سوريا” من جهة و “هيئة تحرير الشام” من جهة أخرى في قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

بالانتقال إلى المشهد المحلي، أوصلت مديرية صحة حلب، يوم أمس شحنة دوائية إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي عفرين لدعم صمودهم في وجه عدوان قوات النظام التركي منذ الـ 20 من الشهر الماضي.

ونقلت تنسيقيات المسلّحين عن مسؤول منشق عن “هيئة تحرير الشام” لم تذكر اسمه، قوله إنّ “الهيئة” تعمل على تهيئة مسلّحيها لقتال الفصائل في معسكرات تدريبية مغلقة في الشمال السوري، وتكرر هذا الامر بشكل متواصل قبل كل استهداف لفصيل مسلح.

ولفت المسؤول أنه يتم شحن المسلّحين ضد الفصيل المسلّح التي تنوي “الهيئة” استهدافه، من خلال كيل الاتهامات بـ “التعامل مع الخارج والعمالة” ويسوقون لذلك آيات قرآنية وأحاديث تدعم أفكارهم. وشدد المسؤول المنشق، أنّه يتم اقتياد المسلحين المدربين من المعسكرات للجبهات مباشرة ليشاركوا في القتل و”سفك الدم” بدعوى أن الطرف الثاني هو من يهاجم.

في المشهد الدولي، أجل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار بشأن الغوطة الشرقية لمدينة دمشق إلى اليوم الجمعة.

بدورها، قالت الخارجية الأمريكية إنّ ما يحدث في الغوطة يعكس فشل محادثات أستانا ويجب العودة لمسار جنيف، وحملت الخارجبية روسيا مسؤولية ما يجري في الغوطة الشرقية.

وأشارت إلى أن امريكا تريد هدنة لثلاثين يوماً في الغوطة الشرقية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.

من جهته، قال المراسل الخاص لمنطقة الشرق الأوسط لصحيفة الأندبندنت البريطاني روبرت فيسك في مقال له في الصحيفة إن الغرب يكرر فيلم حلب بالغوطة ويهمش وجود الإرهابيين واضاف انّ الغرب لم يفعل أي شيء تجاه معاناة المدنيين باستثناء المبالغة في الإدانات والتوصيفات التي يطلقها على ما يجري في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق والتعتيم الإعلامي على حقيقة الوجود الإرهابي لجبهة النصرة في تلك المنطقة.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إنها لا تملك معلومات عن اتفاق بين المقاتلين الأكراد ودمشق حول دخول “القوات الشعبية” السورية إلى مدينة عفرين السورية لصد هجوم الجيش التركي عليها.

إلى ذلك، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن بلادها لا تستبعد استخدام القوة ضد القوات الحكومية في سوريا. وتابعت هايلي خلال أن “الحل العسكري لا يستبعد في أي حال من الأحوال. لا نريد أن نكون في وسط النزاع السوري، لكننا نريد أن نعمل ما بوسعنا لحماية الناس من الأسلحة الكيميائية”.

في السياق، أقر “التحالف الدولي” بقتله أكثر من 841 مدنيا في غارات نفذها طيرانه في سورية والعراق منذ عام 2014، حسب ماذكر بيان صادر عن “التحالف”. وأضاف البيان هناك “485 حالة ما زالت قيد الفحص”.

وأكّد مراقبون أن الأرقام التي ينشرها تحالف واشنطن حول عدد الضحايا المدنيين لغاراته تجافي الحقيقة حيث وثقت جماعة “إيروورز” للمراقبة في إحصاء أعدته مؤخرا مقتل 5961 مدنيا على الأقل في ضربات جوية لـ “التحالف”.

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