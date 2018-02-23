أسماء لائحة الحريري في بيروت

علمت «الأخبار» أن الرئيس سعد الحريري حسَم الاسمين الشيعيين على لائحته الانتخابية في بيروت الثانية، وهما ماهر بيضون وغازي يوسف. وقالت مصادر في المُستقبل إن «رئيس الحكومة اتصل بيوسف وطلب إليه الترشح، لكن الأخير قال إن نسب نجاحه شبه معدومة، على أساس القانون النسبي، غير أن الحريري أصرّ، فأجابه يوسف بأنه ينتمي الى هذا البيت ولن يستطيع إلا أن يلتزم بخيار الحريري». والجدير ذكره أن يوسف ابتعد عن تيار المستقبل في الفترة الأخيرة نتيجة عمله إلى جانب السيدة نازك الحريري، لكن تحسّن العلاقة بين الأخيرة وسعد الحريري، بعد أزمة الاحتجاز في السعودية، انعكس إيجاباً على العلاقة بين يوسف ورئيس الحكومة، وأعاد المياه الى مجاريها.

وحتى الآن، يبدو أن بورصة ترشيحات تيار المُستقبل في هذه الدائرة، ستستقر، على الأرجح، على الأسماء الآتية: نزيه نجم (المقعد الأرثوذكسي)، باسم الشاب (الإنجيلي)، سعد الحريري، تمام سلام، نهاد المشنوق، ربيع حسونة، رلى الطبش جارودي وحسان قباني (المقاعد السنية الستة)، بالإضافة إلى كل من: يوسف وبيضون ومرشح «اللقاء الديموقراطي» عن المقعد الدرزي في العاصمة النائب السابق فيصل الصايغ. وتردد أن نتيجة المفاوضات مع «الجماعة الإسلامية» هي العنصر الحاسم في إعلان المرشحين السنّة، وخصوصاً في ظل إصرار «الجماعة» على أن يشمل التحالف بيروت (عماد الحوت) وصيدا (بسام حمود) والضنية (أسعد هرموش).

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