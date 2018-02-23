إعادة انتخاب الجعفري مقررا لـ«لجنة 24» الأممية

23 فبراير, 2018 - 11:11 صباحًا المصدر: مواقع
إعادة انتخاب الجعفري مقررا لـ«لجنة 24» الأممية

أعادت اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة بإسم “لجنة الـ24″، إنتخاب مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​، مقرّراً لها”.

وتمّ انتخاب الجعفري خلال الجلسة الّتي عقدتها اللجنة في مقرّ الأمم المتحدة ب​نيويورك​، بالتزكية.

وأعرب الجعفري عن “شكره لأعضاء اللجنة على إعادة انتخاب سوريا لهذا الموقع المهمّ”، مؤكّداً “الإستمرار ببذل كلّ الجهود لتنفيذ وصايا اللجنة بما يؤدّي إلى استكمال مسيرة إنهاء الإستعمار”.

كما انتخبت اللجنة بالتزكية أيضاً مندوب انتيغوا باربود رئيساً لها، والمندوبين الدائمين لكلّ من كوبا و​إندونيسيا​ و​سيراليون​ نوابا للرئيس.

المصدر: مواقع
23 فبراير, 2018

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