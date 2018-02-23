الجيش السوري يتسلم مدينة بريف حلب من «الوحدات»

تسلم الجيش السوري، اليوم الجمعة 23 فبراير/ شباط، مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وقال مصدر ميداني لوكالة “سبوتنيك” إن “الجيش السوري تسلم مدينة تل رفعت التي كانت تحت سيطرة قوات الحماية الكردية”.

وكان مصدر أمني قد أعلن، يوم أمس الخميس، التوصل لاتفاق بين وحدات الحماية الكردية والجيش السوري لتسليم المدينة.

وأضاف المصدر أن “الجيش السوري سيدخل تل رفعت خلال الساعات القادمة بعد مطالبات من وحدات الحماية الكردية”، مشيرا الى أن “وحدات الحماية الكردية قامت بتسليم الجيش السوري عددا من الأحياء في مدينة حلب بعد أن كانت تسيطر عليها”.

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