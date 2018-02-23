ميليشيا «تحرير سوريا»: «هيئة تحرير الشام» تلفظ أنفاسها الأخيرة

أكد مسؤول “المكتب السياسي” في ميليشيا “جبهة تحرير سوريا” المدعو “حسام أطرش” أن “جبهة تحرير سوريا” ستكسر شوكة “هيئة تحرير الشام” خلال الساعات القليلة القادمة، وأضاف أن “الهيئة تلفظ أنفاسها الأخيرة، واليوم سيكون يوماً فاصلاً”.

وقال مسؤول “المكتب السياسي” في “جبهة تحرير سوريا” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، “ساعات قليلة ويكسر قرن الجولاني كسراً لا جبر بعده، فهم الآن يلفظون أنفاسهم الأخيرة”.

وأضاف، أن “هيئة تحرير الشام تشهد حالياً خلافات داخل صفوفها، وخسرت كل خططها، وانكشف زيفها وخداعها”.

وأكد “حسام أطرش”، أن “الهيئة ترسل يومياً عشرات الوفود إلى جبهة تحرير سوريا من أجل وقف القتال والصلح”، إلا أن “تحرير سوريا” ترفض الصلح، وستُخضع “مسؤول “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو محمد الجولاني” إلى المحاكمة “غصباً”، حسب قوله.

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