هؤلاء هم مرشحو الحزب السوري القومي..

حسم الحزب السوري القومي الإجتماعي أسماء مرشحيه للإنتخابات النيابية المقبلة واعلن رئيس الحزب حنا الناشف الأسماء وهي على الشكل التالي:

– رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الجنوب الثالثة (مرجعيون-حاصبيا- النبطية-بنت جبيل)

– ألبير منصور عن المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الشمالي (بعلبك – الهرمل)

– سليم سعادة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الشمال الثالثة (الكورة – البترون- زغرتا- بشري)

– فارس سعد عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية

– اميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عكار

– المحامي ناصيف التيني عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلة

– حسام العسراوي عن المقعد الدرزي في عاليه

– سمير عون عن المقعد الماروني في دائرة الشوف- عاليه

اما دائرتا المتن الشمالي وبعبدا فتخضعان الى مزيد من البحث على ان تصدر اسماء المرشحين عن هاتين الدائرتين لاحقا.

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