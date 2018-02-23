الجبير: هذه الدولة تشكل الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” أن “المنطقة تواجه تحديات لا سيما في سوريا والعراق “، مؤكدًا ان بلاده تسعى “لإعادة الاستقرار إلى سوريا ودعم جنيف للتوصل لحل سلمي”.

ورأى الجبير، خلال كلمة له أمام قمة مجموعة الخمس في الساحل الأفريقي أن لـ “العراق دور مهم في العالم العربي وندعم جهود إعادة الإعمار هناك”، موضحًا “عملنا على تعزيز العلاقات مع العراق في العديد من المجالات”.

وفيما يتعلق باليمن، أشار الجبير إلى أن “القضية معقدة ولم نسعى للحرب هناك”، مردفًا “فتحنا خطوط إيصال المساعدات لليمن للحد من المأساة الإنسانية”.

واعتبر الجبير أن “إيران تشكل الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة وربما على العالم.. والميليشيات المدعومة من إيران تلعب دورا سلبيا في دول المنطقة”.

في السياق، أكد وزير الخارجية السعودي إستعداد بلاده لـ “تقديم كافة المساعدات لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي”.

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