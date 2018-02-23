“ستريدا جعجع” تعدّل تعليقها 3 مرات

في ذكرى استشهاد مايا بشير الجميّل، نشرت النائب ستريدا جعجع صورة لطفلة 18 شهرا على صفحتها عبر فيسبوك، وعلّقت “في ذكرى استشهاد مايا بشير الجميّل: لكِ المجد أيتها الصغيرة الثمينة التي انتصرت بموتك على التاريخ… ستبقى دماؤكِ سراجاً وهّاجاً لكل أيامنا الآتية….”.

لم يكن هذا التعليق الأول الذي كتبته جعجع على الصورة، إذ بدا لافتا تعديلها للتعليق 3 مرات. وكتبت في التعليق الأول “في ذكرى استشهاد مايا بشير الجميّل: لكِ المجد أيتها الصغيرة الثمينة التي انتصرت بموتك الباهر على التاريخ”، لتقوم بعدها بتعديل عبارتها مرّة جديدة وتكتب “في ذكرى استشهاد مايا بشير الجميّل: لكِ المجد أيتها الصغيرة الثمينة التي انتصرت بموتك على التاريخ… عسى أن يكون استشهادك أيها الملاك سبيلا لخلاص لبنان ومن اجل عودة السلام اليه”. ورست في نهاية المطاف على المنشور الأخير.

في ذكرى استشهاد مايا بشير الجميّل:لكِ المجد أيتها الصغيرة الثمينة التي انتصرت بموتك على التاريخ… ستبقى دماؤكِ سراجاً وهّاجاً لكل أيامنا الآتية…. Publié par Sethrida Geagea sur vendredi 23 février 2018