منتخب لبنان لكرة السلة للرجال يواجه نظيره السوري

أنهى ​منتخب لبنان لكرة السلة للرجال​ معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمباراته مع نظيره السوري عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة الواقع في 23 شباط الجاري على ملعب “مجمّع نهاد نوفل” في ذوق مكايل ضمن ​التصفيات الآسيوية​- ​الاوقيانية المؤهلة لكأس العالم​ التي ستستضيفها الصين العام المقبل

وسيخوض ​منتخب الأرز​ مباراته ضد سورية ضمن المجموعة الثالثة في مباراة سيسعى خلالها منتخب الأرز الى تحقيق فوزه الثاني في “مشواره الآسيوي” في طريقه للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة بعد اعوام 2002 في الولايات المتحدة الأميركية و2006 في اليابان و2010 في تركيا.

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