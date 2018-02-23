ثورة جديدة في عالم السرطان

أفادت “سكاي نيوز” بان علماء في بريطانيا نجحوا في تطوير نسخ مصغرة من أورام سرطانية، من أجل اختبار أدوية لمقاومتها، وذلك بهدف العثور على أفضل علاج ممكن لهذا المرض.

ويمكن للاختبارات أن توضح للأطباء الأدوية أكثر فعالية، وتجنب المرضى معاناة لا داعي لها، أبرزها طول فترة العلاج والمصاريف الباهظة، وكذلك التخلص من الآثار الجانبية للعلاجات الحالية.

وأوضح الدكتور نيكولا فاليري، الذي يقود فريق الدراسة ومستشار الأورام في مستشفى رويال مارسدن، لـ”سكاي نيوز”: “لا يزال الأطباء غير متأكدين من مدى استجابة المرضى لهذه الأدوية أم لا”، مضيفاً أن “الوقت حاسم، ومع هذه التقنية سنحصل على نتائج أكثر دقة، وهي طريقة واعدة للغاية للتنبؤ ما إذا كان الدواء سوف يعمل بشكل فعال لدى المريض”.



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