“صاحبة الغمزة الشهيرة” متهمة بالإساءة للإسلام

في وقت قصير أصبحت الممثلة الهندية الصاعدة بريا برقاشي واحدة من نجمات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غمزتها الشهيرة في الأغنية الدعائية لفيلم Oru Adaar Love، ولكن يبدو أن السحر سينقلب على الساحر.

نفس الكليب الذي تسبب في شهرة كبيرة لبريا برقاشي، عرضها للمساءلة أمام القانون بسبب دعوة ضدها في قسم شرطة حيدر أباد بالهند، وذلك بسبب بلاغ مقدم ضد الأغنية والمشاركين فيها بالإساءة لمشاعر المسلمين، حسب موقع The Economic Times.

وتقدم محامي برقاشي للمحكة بعقد جلسة عاجلة للالتماس على البلاغ المقدم ضدها وضد مخرج الفيلم عمر لولو، ووافقت المحكمة على ذلك، وأشار المحامي أن هناك كثير من الدعاوي القضائية المقدمة ضد موكلته في العديد من المدن في الهند بنفس المضمون.

وأفادت شرطة فالكنوما أن الشكوى المقدمة ضد الأغنية جاء بناء على شكوى مقدمة من سكان محليين، تفيد بأن كلمات الأغنية تتطرق لحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطالبوا بإعادة كتابة كلمات الأغنية أو سحبها من الفيلم.

ورد محامي الفنانة الشابة على الاتهام الموجه لها في الالتماس أن أغنية Manikya Malaraya Poovi مانيكيا مالارايا بوفي هي أغنية مابيلا، أو أغنية مسلمة تقليدية من منطقة ملبار في ولاية كيرالا، وكلمات الأغنية تشيد بالحب بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزوجته الأولى خديجة.

وتابع: الأغنية في الأصل أغنية شعبية قديمة من ولاية كيرالا التي كتبت في عام 1978، وأول من غناها ثالاسيري رفيق، وبالتالي الإدعاء بأنها تضر بالمشاعر الدينية للجماعة الإسلامية لا أساس له.

وأضاف في الالتماس: ما يصعب فهمه هو أن الأغنية التي كانت موجودة منذ الأربعين عاما الماضية، التي كتبتها وغنتها واعتز بها أكثر من 10 ملايين مسلم فى ولاية كيرالا، لا يمكن أن تفسد فجأة المشاعر الدينية للمجتمع الإسلامي، وتعامل الآن على أنها إهانة للنبي وزوجته.

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