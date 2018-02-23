عازار لجعجع: كلمتك شهادة كبيرة

23 فبراير, 2018 - 7:07 مساءً المصدر: وكالات
عازار لجعجع: كلمتك شهادة كبيرة

اتصل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالاعلامية جيسيكا عازار متضامناً معها بقضيتها.

وقالت عازار عبر حسابها على “تويتر”: اتصال رئيس حزب “القوات” سمير جعجع بي في هذه القضية تحديدا يعني لي الكثير، أولا لأن د. سمير جعجع صوت حق يشرفني، وثانيا لأنه الضحية الكبرى لفبركات النظام الأمني المشترك الذي يريد أن يعود من الشباك بعدما رميناه من الباب العريض… شكرا حكيم، كلمتك شهادة كبيرة”.

 

المصدر: وكالات
23 فبراير, 2018

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