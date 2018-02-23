عازار لجعجع: كلمتك شهادة كبيرة

اتصل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالاعلامية جيسيكا عازار متضامناً معها بقضيتها.

وقالت عازار عبر حسابها على “تويتر”: اتصال رئيس حزب “القوات” سمير جعجع بي في هذه القضية تحديدا يعني لي الكثير، أولا لأن د. سمير جعجع صوت حق يشرفني، وثانيا لأنه الضحية الكبرى لفبركات النظام الأمني المشترك الذي يريد أن يعود من الشباك بعدما رميناه من الباب العريض… شكرا حكيم، كلمتك شهادة كبيرة”.

اتصال رئيس حزب القوات اللبنانية @DRSAMIRGEAGEA بي في هذه القضية تحديدا يعني لي الكثير، أولا لأن د.سمير جعجع صوت حق يشرفني، وثانيا لأنه الضحية الكبرى لفبركات النظام الأمني المشترك الذي يريد أن يعود من الشباك بعدما رميناه من الباب العريض… شكرا حكيم، كلمتك شهادة كبيرة. — Jessica Azar (@Jessicaazar) February 23, 2018

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

