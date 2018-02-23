شهداء وجرحى في العاصمة السورية

قال مصدر في قيادة شرطة دمشق إن المجموعات المسلحة استهدفت حيي باب توما وعش الورور بالقذائف ما تسبب بإصابة 7 مدنيين بجروح، بحسب ما أفادت وكالة “سانا”.

كما أفادت الوكالة السورية الرسمية بأن المجموعات المسلحة استهدفت مشفى الطب الجراحي وأحياء سكنية في دمشق وجرمانا.

وصرح مصدر أن المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية مشفى الطب الجراحي في شارع بغداد ما تسبب بوقوع دمار كبير في غرفة العناية المشددة وإلحاق أضرار كبيرة بالتجهيزات الطبية للمشفى والسيارات المركونة في المكان وفي المنازل المحيطة.

إلى ذلك، قالت وكالة “سانا” إن مدنيا لقي مصرعه وأصيب 43 آخرون إثر انتهاك المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ”سانا” أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر الجمعة منطقة الشيخ رسلان في باب توما بقذيفة هاون أدت إلى إصابة مدني بجروح، وأخرى سقطت في منطقة باب السلام أسفرت عن أضرار مادية في المكان.

كما بين المصدر أن المسلحين أطلقوا قذائف على أحياء المزة 86 وبرزة والجورة والقابون ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

من المهم الإشارة إلى أن 3 مدنيين ارتقوا وأصيب 28 آخرون، الخميس، في إثر سقوط عدة قذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها.

وردا على انتهاكات المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر وتكرار اعتداءاتها على الأحياء السكنية في دمشق، أشارت “سانا” إلى أن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف أسفرت عن تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالعتاد والأفراد.

جدير بالذكر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت في 22 يوليو 2017 وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

في غضون ذلك، أكدت وكالة الأنباء السورية أن المجموعات المسلحة انتهكت مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية في مدينة درعا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن المجموعات المسلحة جددت قصفها صباح الجمعة، أحياء السحاري ودرعا المحطة والكاشف في مدينة درعا ما أسفر عن وقوع أضرار بمنازل المواطنين والمحال التجارية.

هذا ولقيت امرأة مصرعها وأصيب 13 مدنيا بجروح بينهم نساء وأطفال، الأربعاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في مدينتي درعا وازرع.

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