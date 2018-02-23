مقاتلات روسية جديدة تدخل الحرب السورية

علق خبراء غربيون على خبر وصول مقاتلات روسية من الجيل الخامس الجديدة “سو-57” إلى قاعدة حميميم الروسية في سورية بعد تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، إعتبر الخبير العسكري البريطاني جاستين برونك، في تصريح لمجلة “بزنيس انسايدر”، أنّ الهدف الرئيسي من الخطوة الروسية هو اختبار المقاتلات الجديدة في ميدان الحرب الحقيقة ومعرفة مدى نجاح نظام الردار في المقاتلة الجديدة.

وأوضح برونك أنّ القوات الجوية الروسية تسعى إلى اختبار المقاتلة الجديدة في الجو لمعرفة إذا بإمكان الطائرات والردارات الأميركية كشف المقاتلات الروسية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، قال برونك: “لا شك أنّ هذه الخطوة هي للإعلان عن المنتج وتسويقه من قبل القوات المسلحة الروسية، فنجاح المقاتلة سيزيد سعرها والطلب عليها عالمياً”.

من جهة أخرى، لفت الجنرال الأميركي فيرا جيمسون الى أنّ المجال الجوي العراقي والسوري هما المكان الأمثل لاختبار المقاتلات الروسية الجديدة، وباستطاع القوات الجوية الروسية بالإضافة الى ذلك، تعلم الكثير من خلال مراقبة القوات الجوية الأميركية وتحركتها في الجو في المنطقة.

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