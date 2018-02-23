زوجان يقاضيان غوغل ويحصلان على مليار دولار

حكمت المفوضية الأوروبية لزوجين بريطانيين بتعويض وقدره 1.4 مليار دولار من عملاقة التكنولوجيا “غوغل” بعد مقاضاة الشركة.

القصة بدأت حين استقال الزوجان آدم وشيفون رايت (51 و49 عاماً) من وظيفتيهما لإنشاء موقع، لكن غوغل استهدف الموقع مما تسبب لهما بخسائر باهظة.

وأوضح موقع unilad البريطاني أن Foundem انطلق عام 2005 كموقع مقارنة الأسعار، وتم تصميمه للوصول إلى أجزاء من شبكة الإنترنت لم يتطرق لها “غوغل”.

لكن تكتيكات “غوغل العدوانية” بحسب وصف الموقع تسببت بتدمير موقعهما، ولاحظا بعد أيام من إطلاقه أن “غوغل” يتعمد إرساله إلى ذيل نتائج البحث، وبعدما تربع على عرش النتائج في البداية، تم إرساله إلى الرتبة الثمانين بعد أيام فقط.

وبعد عام من تقديم الشكوى، رفعت “غوغل” الحصار عن الموقع، ليرتفع عدد الزيارات بنسبة 10 آلاف في المئة.

وقدم الزوجان قضيتهما إلى المفوضية الأوروبية للمنافسة في بروكسل، واعتبر المفوض الأوروبي للمنافسة أن “غوغل” “أساءت سيطرتها على السوق”.

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