شقيقة أمل عرفة مصابة نتيجة القصف !

تعرضت شقيقة الفنانة السورية امل عرفة وعائلتها للاصابة بشظايا جرّاء سقوط قذيفة هاون في منزلها بالعاصمة السورية دمشق.

وكانت عرفة قد نشرت عبر حسابها على فايسبوك “تصاوبت اختي الكبيرة بشظايا زجاج بيتا اللي وقع.. اختي الكبيرة و بنتا الف سلامة عليكون. ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) لله يحمي الجميع ياااارب وبعدييييييييين مع كل شي بقاااااا”.

عرفة سبق واستنكرت في منشور سابق ما يحصل في سوريا والموت الذي يخيم عليها، كما أن شائعات طالت طليقها الفنان عبد المنعم عمايري، حول اصابته أيضاً بقذيفة هاون.

تصاوبت اختي الكبيرة بشظايا زجاج بيتا اللي وقع ..اختي الكبيرة و بنتا الف سلامة عليكون ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)الله يحمي الجميع ياااارب 🙏🙏🙏🙏وبعدييييييييين مع كل شي بقاااااا Publié par Amal Souhil Arafa sur vendredi 23 février 2018

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